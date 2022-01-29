Кабул, , 17:39 — REGNUM В Кабуле произошло ДТП с участием бронеавтомобиля религиозных деятелей. Об этом сообщает 29 января газета «8 Собх» со ссылкой на представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарьяб.

Кабул (сс) Masoud Akbari

Инцидент произошел на шоссе Джаузджан — Андхой. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще двое получили ранения.

Отмечается, что в числе погибших — видный священнослужитель.

Кроме того, в результате ДТП на трассе Герат — Кандагар погибли пять человек, еще шестеро пострадали.