Кабул, 29 января, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Кабуле произошло ДТП с участием бронеавтомобиля религиозных деятелей. Об этом сообщает 29 января газета «8 Собх» со ссылкой на представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарьяб.

(сс) Masoud Akbari Кабул

Инцидент произошел на шоссе Джаузджан — Андхой. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще двое получили ранения.

Отмечается, что в числе погибших — видный священнослужитель.

Кроме того, в результате ДТП на трассе Герат — Кандагар погибли пять человек, еще шестеро пострадали.