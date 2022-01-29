Донецк, , 17:32 — REGNUM Снайпер вооруженных сил Украины (ВСУ) ранил мирного жителя поселка Александровка на юго-западе Донецка. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 29 января представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдат ВСУ Mil.gov.ua

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«В результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины пулевое ранение бедра получил мужчина 1967 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший, находящийся в состоянии средней тяжести, доставлен в донецкую центральную горбольницу №14.

Как передавало ИА REGNUM, 29 января представитель ДНР в СЦКК заявил, что ВСУ за минувшие сутки четыре раза нарушили перемирие в Донбассе.