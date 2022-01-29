Лондон, 29 января, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Daily Mail, 75-летний британский киноактер Дэвид Суше, сыгравший роль сыщика Эркюля Пуаро в сериале «Пауро Акаты Гристи», был посвящен в рыцари.

Phil Chambers Дэвид Суше

Также сообщается, что церемония прошла в Виндзорском замке, а актер присутствовал на ней с супругой Шейлор Феррис.

Последним сериалом, в котором сыграл Дэвид Суше, были «Темные начала» Амита Гупта, премьера которых состоялась 3 ноября 2019 года. Также Дэвид Суше известен по исполнению ролей в таких фильмах как «Медведица по имени Винни», «Генрих VIII», «Идеальное убийство» и «Ограбление на Бейкер-Стрит».

Ранее сообщалось, что получить орден Дэвид Суше должен был еще в минувшем декабре. Тогда церемонию награждения пришлось перенести из-за коронавирусной инфекции актера.