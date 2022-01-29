Будапешт, , 17:30 — REGNUM Венгрия обладает существенным военным потенциалом, поэтому необходимости в размещении дополнительных подразделений Североатлантического альянса на территории республики нет. Об этом заявил глава Минобороны Венгрии Тибор Бенке.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Наша позиция заключается в том, что… Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооружённые силы и подразделения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Джо Байден разрешил Пентагону повысить готовность американских вооруженных сил США для оказания помощи союзникам Вашингтона по НАТО в случае такой необходимости.

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