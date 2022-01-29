Будапешт, 29 января 2022, 17:30 — REGNUM Венгрия обладает существенным военным потенциалом, поэтому необходимости в размещении дополнительных подразделений Североатлантического альянса на территории республики нет. Об этом заявил глава Минобороны Венгрии Тибор Бенке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Джо Байден разрешил Пентагону повысить готовность американских вооруженных сил США для оказания помощи союзникам Вашингтона по НАТО в случае такой необходимости.
Читайте также: Байден разрешил повысить готовность войск США для помощи союзникам по НАТО