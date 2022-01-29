29 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в Киеве на одной из центральных улиц в подвале дома, где в соответствии с планом должно быть бомбоубежище, работает стрип-клуб.

Мирослава Романенко, , 18:11 — REGNUM На одной из центральных улиц украинской столицы в подвале дома, где в соответствии с планом должно находиться бомбоубежище, работает стрип-клуб. Соответствующий сюжет появился в программе «Вікна-новини» на украинском телеканале «СТБ».

Киев. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители украинского СМИ решили проверить, где жители Киева могут укрыться в случае «вторжения» России. Журналисты посетили объекты гражданской обороны, отмеченные на карте администрации города, но вместо ряда укрытий были магазины, аптеки и стриптиз-клуб. Сотрудники СМИ сообщили, что охранник данного заведения заверил их, что в случае опасности туда будут пускать беспрепятственно.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Новое издание». Многие усмотрели в данной новости повод для шуток.

«А что, во время бомбардировок со скуки помирать? [Мэр Киева Виталий] Кличко всё учёл», — иронизирует Виктор.

«Вот почему Кличко сказал всем прятаться в метрополитене», — смеется Ольга Г.

Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зато бомбоубежище в идеальном состоянии», — пошутил Вадим.

«Веселит тот факт, что и речи не идет о том, чтобы остановить противника на дальних рубежах. Я уже не говорю о контрударах и войне на территории противника. Т. е. центр Киева и других городов сразу будут под обстрелами… Ну-ну… А как же самая мощная армия Европы? Она где будет? Где же будут те герои, которым слава?» — задался вопросом Maxim B.

«В это боомбоубежище будет предварительное бронирование!» — смеется Таисия.

«Вот так. Пришли враги, а защитники все в стриптиз-клубе…» — иронизирует Елена.

«Да большинство бомбоубежищ давно разворованы! Это что, новость?!» — удивился Алексей Инкогнито.

«Война-войной… Бабло по расписанию…» — с сарказмом отреагировал Сергей.

«Бомбоубежище VIP-уровня», — пошутил «Чеширский Кот».

Украинцы Цитата из к/ф «Ночь перед Рождеством». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР

«Кличко позаботился, чтобы не скучно было там сидеть», — смеется Татьяна С.

«Так бомбоубежища строились в СССР. Это же зрада (предательство. — М. Р.) там прятаться», — шутит FabRyo, вероятно, указывая на политику декоммунизации, которой придерживается официальный Киев.

«Киевляне, вам Кличко всё сказал — все в метро», — напомнил Kyrortnik заявление Кличко о том, что метро в случае «агрессии» будет использоваться как бомбоубежище.

«Бомбоубежище повышенной комфортности», — иронизирует zorgeR.

«Отличное, практичное решение. И по линии ГО (гражданской обороны. — М. Р.), и шутникам есть, что обсмеять. И адрес запомнится», — подытожил Виктор К.

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