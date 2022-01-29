Москва, 29 января, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Переход 25-летнего флангового нападающего «Локомотива» и сборной Гвинеи Франсуа Камано в «Труа» сорвался из-за травмы футболиста. Об этом 29 января сообщил журналист Фабрис Хоукинс.

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В текущем сезоне Франсуа Камано принял участие в восемнадцати матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также нападающий получил шесть желтых карточек.

Камано перешел в «Локомотив» из «Бордо» 17 августа 2020 года за 5,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, согласно данным портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро. Соглашение футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2024 года.