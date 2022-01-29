Донецк, 29 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Поручение президента России Владимира Путина проработать возможность упрощения доступа граждан РФ из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР, ЛНР) к социальным выплатам демонстрирует заботу о людях и мирные намерения российских властей. Об этом заявил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Этот шаг подчеркивает мирные намерения России, демонстрируя, что забота о людях является главным приоритетом государственной политики. В это же время мы видим и то, что делает для нашего региона Украина: обстрелы, блокада, разжигание ненависти к жителям Донбасса», — сказал он в Донецкому агентству новостей.

Бидёвка добавил, что те люди, которые добросовестно работали в «украинский период», отчисляли налоги, надеясь, что получат в будущем гарантии соцподдержки от государства, попросту были ограблены пришедшей новой властью в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Российской Федерации, которые постоянно проживают на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, могут получить право оформлять социальные выплаты через российский портал Государственных услуг. Это следует из поручения президента России Владимира Путина, данного по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

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