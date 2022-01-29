Нур-Султан, , 17:09 — REGNUM Участники массовых беспорядков захватили в начале января аэропорт в казахстанском городе Алма-Ата с целью прохода других боевиков. Об этом сообщил в интервью республиканскому телеканалу «Хабар-24» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ссылаясь на данные следствия.

Касым-Жомарт Токаев Emails.vlast.kz

«Боевики организовали захват аэропорта в Алма-Ате, — сказал Токаев. — .. Аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан … Это были подготовленные боевики».

По его словам, злоумышленники, которых «запустили в город», прилетели под видом гастарбайтеров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан» заявил, что госпрограммы Казахстана по работе с молодёжью оказались неэффективны.