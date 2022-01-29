Элиста, 29 января, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В Калмыкии в 2021 году сократилось число погибших во время пожаров и на воде. Такие данные были приведены в ходе подведения итогов работы республиканского управления МЧС России, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

61.mchs.gov.ru МЧС

Так, в Калмыкии произошло на 5% меньше пожаров, чем в 2020 году. При этом число погибших и пострадавших сократилось на 60% и 18,8% соответственно. Наряду с этим зарегистрировано на четверть меньше происшествий и погибших на воде.

В Калмыкии за год зафиксировано четыре чрезвычайные ситуации и семь социально-значимых происшествий, в результате которых пострадали десять человек. В основном это дорожно-транспортные происшествия.