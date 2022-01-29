Москва, 29 января, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. При этом для борьбы с инфекцией в дополнение можно самостоятельно укрепить иммунитет. Об этом 29 января заявил Александр Мясников — врач и телеведущий.

Орехи

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"Если вы скажете, а что мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в т.ч. и орехи», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он объяснил, что существуют продукты, которые уменьшают процессы воспаления в организме, снижая C-реактивный белок: и орехи возглавляют этот список.

Кроме того, их потребление поможет снизить «плохой» холестерин или станет хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.