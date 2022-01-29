Киев, 29 января 2022, 17:00 — REGNUM В Херсонской области Украины прошли тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц «Мста-Б» Вооруженных сил Украины ВСУ. Об этом говорится в заявлении командования объединенных сил ВСУ.
Отмечается, что военные провели маневры по нанесению огневого поражения по условному противнику.
По сценарию учений, во время разведки местности беспилотник зафиксировал продвижение военных и бронированной техники «врага» в сторону позиций ВСУ.
Расстояние до целей составляло порядка 20 км, в связи с чем против «противника» были использованы расчеты гаубиц «Мста-Б».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хотел бы поконкретнее узнать свои перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.
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