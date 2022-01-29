Киев, , 17:00 — REGNUM В Херсонской области Украины прошли тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц «Мста-Б» Вооруженных сил Украины ВСУ. Об этом говорится в заявлении командования объединенных сил ВСУ.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что военные провели маневры по нанесению огневого поражения по условному противнику.

По сценарию учений, во время разведки местности беспилотник зафиксировал продвижение военных и бронированной техники «врага» в сторону позиций ВСУ.

Расстояние до целей составляло порядка 20 км, в связи с чем против «противника» были использованы расчеты гаубиц «Мста-Б».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хотел бы поконкретнее узнать свои перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.

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