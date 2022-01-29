Ростов-на-Дону, , 16:49 — REGNUM Утром 29 января на северном обходе Ростова-на-Дону загорелась грузовая «Газель». Автоинспекторы помогли водителю и предотвратили угрозу взрыва газового оборудования, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД.

Сгоревший грузовик УГИБДД по Ростовской области

Инспекторы спецбатальона ДПС Вадим Чернявский и Максим Матвиенко заметили загоревшийся грузовик во время патрулирования трассы. При этом в автомобиле было установлено газовое оборудование, в связи с чем мог произойти взрыв. Полицейские обратились в дежурную часть, вызвали пожарных и заблокировали транспорт.

Пламя охватило кабину и грузовой отсек. Один из автоинспекторов «с помощью огнетушителя не допустил возгорания газовых баллонов, предотвратив тем самым их детонацию». Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание.

Как уточнили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России, на месте происшествия работали пять человек и одна спецмашина. Пострадавших нет.