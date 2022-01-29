Москва, , 16:43 — REGNUM В Российской Федерации можно было бы запретить «магазины для взрослых». Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

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«Мы (РПЦ) выступаем против половой распущенности (в стране), против разврата в любых его формах», — сказал митрополит Иларион.

По его словам, «узаконенный разврат» представляют подобные интим-магазины, поэтому позиция церкви по данному вопросу является очень ясной и однозначной.

Он добавил, что церковь может давать советы и предостерегать верующих, однако заставить власти страны закрыть такие магазины не может.