Москва,
29 января 2022, 16:35 — REGNUM Нравственность и духовность — это сложнейшие понятия, тонкие субстанции, их официальными бумагами не «накачаешь», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в субботу, 29 января, комментируя подготовленный министерством культуры проект основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Флаг России
Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM
Документ был ранее опубликован на официальном портале правовой информации и тем самым представлен на общественное обсуждение.
«Чем больше у нас «верхи» говорят о «духовно-нравственных ценностях», тем скуднее становится их присутствие в нашей жизни. Началось это в позднее советское время. В перестройку много о них вещали. А уж в ельцинские годы — особенно. И каков результат? Период правления Владимира Путина в принципиальном плане мало что изменил.
Нравственность и особенно духовность — это сложнейшие понятия, тонкие субстанции, их официальными бумагами не «накачаешь» — только примером. У власти, в идеале, должна быть своя стратегия действий в этой сфере, но она не должна быть публичной. Нынешнее «обсуждение» представленного Минкультом бумаги — это профанирование, дискредитация и ценностей, и работы с ними.
Главное же заключается в том, что эта стратегия должна в первую очередь быть обращена к самой власти, быть нацелена на её собственное исправление. Сейчас наш правящий слой сам по себе в силу того, каков он есть, мешает обществу сохранять даже остатки духовности и нравственности.
Взглянем на перечисленные в документе ценности. По большинству из них за последние годы положение у нас ухудшилось. Народ вымирает, достоинства у него становится всё меньше, прав и свобод — тоже, семьи распадаются, преемственность поколений ломают политикой антисоветизма. Может быть, в самом нашем правящем слое стало больше настоящего патриотизма и ответственности за судьбу отечества? Может быть, у собственников яхт и дворцов, людей, наращивающих свои состояния в условиях, когда простому народу выживать становится всё труднее, у держателей собственности за рубежом, высокие нравственные идеалы? Это они нам показывают примеры созидательного труда или выбора в пользу духовного? О справедливости и коллективизме просто умолчу.
Необходимость сохранения и укрепления традиционных ценностей должны в первую очередь осознать не граждане, а правящий слой, причём укрепления не через документы, а в своей жизни. Главную угрозу традиционным ценностям в нашей стране несёт не кто-то извне, а наша собственная компрадорская элита, наш внутренний Запад. Именно они породили культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, презрения к созидательному труду. Именно они осуществили те реформы в образовании, науке, культуре, здравоохранении, которые разрушают страну и народ. А теперь они хотят «сохранить и укрепить» традиционные ценности за счёт «совершенствования действующих документов и методов управления», да ещё «межведомственной координации». Это не документ, а морок какой-то! Он точно ведёт нас к упомянутому в документе «негативному сценарию». Даже хуже«, — отметил Михаил Демурин.