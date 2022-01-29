Москва, 29 января, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Нравственность и духовность — это сложнейшие понятия, тонкие субстанции, их официальными бумагами не «накачаешь», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в субботу, 29 января, комментируя подготовленный Министерством культуры проект основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг России

Документ был ранее опубликован на официальном портале правовой информации и тем самым представлен на общественное обсуждение.

« Чем больше у нас «верхи» говорят о «духовно-нравственных ценностях», тем скуднее становится их присутствие в нашей жизни. Началось это в позднее советское время. В перестройку много о них вещали. А уж в ельцинские годы — особенно. И каков результат? Период правления Владимира Путина в принципиальном плане мало что изменил.

Нравственность и особенно духовность — это сложнейшие понятия, тонкие субстанции, их официальными бумагами не «накачаешь» — только примером. У власти, в идеале, должна быть своя стратегия действий в этой сфере, но она не должна быть публичной. Нынешнее «обсуждение» представленной Минкультом бумаги — это профанирование, дискредитация и ценностей, и работы с ними.

Главное же заключается в том, что эта стратегия должна в первую очередь быть обращена к самой власти, быть нацелена на её собственное исправление. Сейчас наш правящий слой сам по себе, в силу того, каков он есть, мешает обществу сохранять даже остатки духовности и нравственности.

Взглянем на перечисленные в документе ценности. По большинству из них за последние годы положение у нас ухудшилось. Народ вымирает, достоинства у него становится всё меньше, прав и свобод — тоже, семьи распадаются, преемственность поколений ломают политикой антисоветизма. Может быть, в самом нашем правящем слое стало больше настоящего патриотизма и ответственности за судьбу отечества? Может быть, у собственников яхт и дворцов, людей, наращивающих свои состояния в условиях, когда простому народу выживать становится всё труднее, у держателей собственности за рубежом высокие нравственные идеалы? Это они нам показывают примеры созидательного труда или выбора в пользу духовного? О справедливости и коллективизме просто умолчу.