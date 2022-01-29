Москва, 29 января 2022, 16:24 — REGNUM Заместитель директора департамента строительства правительства России Валентин Иванов назначен на должность замглавы министерства транспорта РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано 29 января на официальном интернет-портале правовой информации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Алексея Дружинина новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора).
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