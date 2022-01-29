Мишустин назначил Валентина Иванова на должность замглавы Минтранса
Москва, 29 января, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Заместитель директора департамента строительства правительства России Валентин Иванов назначен на должность замглавы министерства транспорта РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано 29 января на официальном интернет-портале правовой информации.
Фото предоставлено пресс-службой главы республики Адыгея
Правительство РФ
«Назначить Иванова Валентина Олеговича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — говорится в распоряжении, подписанным премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Алексея Дружинина новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора).
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