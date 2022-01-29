Париж, , 16:19 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан прибудет 7—8 февраля на Украину. Об этом он сам написал 29 января на странице в соцсети Twitter.

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан (сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference

«Я заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в нашей полной поддержке и солидарности с Украиной… — написал он. — Собираюсь на Украину 7—8 февраля с Анналеной Бербок (главой МИД Германии)».

Как передавало ИА REGNUM, 28 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что антироссийские санкции, которые подготовил ЕС в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину, также включают в себя блокировку газопровода «Северный поток — 2».