Минск, 29 января, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В Белоруссии включили Сербию и Лихтенштейн в список стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Отмечается, что решение было принято «в целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Белоруссия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов заявил, что из-за введения продовольственного эмбарго в отношении стран, которые применяют к официальному Минску санкции, после 1 января белорусские предприятия не останутся без сырья, а рынок не испытает дефицита.

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