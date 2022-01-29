Москва, 29 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Запретить показ ЛГБТ-сцен в СМИ, кино, театрах и шоу предложили в комитете Госдумы по вопросу семьи, женщин и детей. Об этом сообщила глава комитета Нина Останина (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается ввести запрет показа ЛГБТ-сцен (то есть сцен с гомосексуализмом и насилием) в публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации.

«Проект закона будет внесен на рассмотрение парламента в весеннюю сессию — 2022», — сообщила Останина.

Она полагает, что «процесс его принятия будет достаточно трудным, ведь в том числе и во власти существуют силы, которым он как кость в горле».

Таким образом парламентарий рассчитывает «защитить психику детей и подростков от вредоносного влияния «душевного яда».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России действует законодательство о защите детей от вредной информации. В Конституции прописана приверженность государства традиционным семейным ценностям.

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