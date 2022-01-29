Москва, , 16:07 — REGNUM Более 35 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 29 января свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолеты ThePixelman

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано пять рейсов, еще пять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано два авиарейса, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще 16 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 29 января в Москве ожидаются снег и низкое атмосферное давление.