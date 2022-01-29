Кабул, 29 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай провел встречу с послом России в Кабуле Дмитрием Жирновым, сообщается 29 января на странице Карзая в Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

«В ходе состоявшейся беседы обсуждались текущая ситуация [в Афганистане] и вопросы укрепления отношений между двумя странами», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Карзай приветствовал встречу представителей правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и ряда политических деятелей и представителей гражданского общества в Осло.

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