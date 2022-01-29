Рим, 29 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Политические силы в парламенте Италии так и не смогли договориться о кандидатуре нового президента республики и сошлись во мнении, что стоит попросить действующего главу государства 80-летнего Серджо Маттареллу остаться на своем посте после 3 февраля, когда у него истекает срок полномочий.

Presidency of the Italian Republic Серджо Маттарелла

Сегодня, 29 января, представители политических партий Италии согласовали кандидатуру Маттереллы для переизбрания на пост президента республики.

Маттарелла — потомственный политик. Он стоял у истоков создания Итальянской народной партии. Был депутатом итальянского парламента, входил в составы ряда кабинетов. 5 октября 2011 года Маттарелла был избран по квоте парламента в состав Конституционного суда Италии.

В январе 2015 гоода Маттарелла был выдвинут кандидатом в президенты Италии от правящей тогда Демократической партии. Парламент избрал Маттареллу главой государства.