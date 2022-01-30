Москва, , 03:00 — REGNUM Экспортные пошлины на зерновые вернулись жителям России бумерангом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом завила замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Хлеб © ИА REGNUM

«Ситуация такова, что экспортные пошлины на самом деле не повлияли серьезно на внутренние цены на наше продовольствие, но, к сожалению, повлияли на мировые цены, что в принципе возвратилось к нам бумерангом», — отметила Школкина.

Она также обратила внимание на то, что, согласно бюджету на 2022−2024 годы, где-то по 50 млрд — 54 млрд экспортных пошлин будет возвращено сельхозпроизводителям. Парламентарий предложила включить комитет Госдумы по аграрным вопросам в число принимающих решения о распределении этих средств.

«Более объективно будет, когда с сельхозпроизводителями станут обсуждать направления, куда пойдет эта поддержка», — добавила Школкина.

В федеральном бюджете на 2022 год дополнительные доходы от пошлин на зерновые культуры предусмотрены в объеме 58,7 млрд рублей, на 2023 год — 63,1 млрд рублей и на 2024 год — в объеме 67,1 млрд рублей.

«Плавающая пошлина» (так называемый зерновой демпфер) была введена в РФ со 2 июня 2021 года. Она распространяется на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Механизм предусматривает возврат полученных от пошлин средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на «Московской бирже». Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю — $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

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