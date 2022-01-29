Москва, 30 января, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Отказ от поселковой системы несет в себе риски обезлюдивания отдаленных территорий Дальнего Востока. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Конечно, принципиальный вопрос — вопрос отказа от двухуровневой системы организации местного самоуправления. Нам говорят, что это вытекает из текста Конституции, это не совсем так. Как действующий, так и не обновлённый текст Конституции не давал конкретной модели организации местного самоуправления в Российской Федерации. На самом деле история территориальных основ имеет спиралевидную форму. Она была, в основном, двухуровневой всё-таки с точки зрения хронологической, нежели одноуровневой», — рассуждает Диденко.

Но она претерпевала эволюцию, оставалось неизменным лишь одно — это поселенческий каркас нашей страны, указал парламентарий.

«И это должно стать принципиальным моментом. Потому что сегодня отказ от поселковой системы, от поселковой структуры влечёт в себе, наверное, основные главные риски, риски обезлюдевания сельских, отдалённых территорий Дальнего Востока, Крайнего Севера, Восточной, Западной Сибири», — говорит депутат.

Он напомнил, что комитет из года в год говорил о том, что нужно сохранять социальный каркас в каждом населённом пункте в поселении, оставив там медицину, культуру, здравоохранение, связь, почту.

«Но ни в одном из заключений нам в голову не приходило, что придётся в этот каркас включить и местную администрацию. Почему-то мы говорим, что когда школа уйдёт из села, село обезлюдевает, что здравоохранение уйдёт из села — уедут жители. Но когда мы говорим, что власть, публичная власть, авторитетная власть уйдёт из села, вы полагаете, что у него есть перспективы для развития, я и фракция ЛДПР в этом очень сомневаемся», — подчеркнул Диденко.