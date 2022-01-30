Москва, , 01:10 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП) предложил в качестве распространения диктата России использовать механизм расширения собственной валютной зоны, в том числе с использованием цифрового рубля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Бабаков Council.gov.ru

«Ничто не мешает параллельно поставить вопрос о подготовке широкомасштабной международной конференции по образованию нового валютного блока. И здесь надо признать, что рублю совсем не обязательно быть единственной валютой в корзине, могут быть весьма гибкие механизмы регулирования и включения иных валют», — рассуждает Бабаков.

По его убеждению, пришло время признать, что и Международный валютный фонд (МВФ), и Всемирный банк задумывались в своё время, в послевоенное, совершенно другими и сегодня это не инструмент развития, а инструмент неоколониализма и финансового диктата.

«В качестве механизма подкрепления распространения нашего влияния в мире можно было бы использовать механизм расширения собственной валютной зоны, в том числе с использованием цифрового рубля», — предложил Бабаков.

Этот механизм проходит у нас тестирование, но очень медленно, отметил он.

«Мы значительно отстаём от Китая, в частности, где уже около 200 млн человек пользуются в тестовом режиме цифровым юанем. И цифровой рубль — чрезвычайно перспективная технология для проецирования нашего экономического и политического влияния на дружественные страны», — указал Бабаков.

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