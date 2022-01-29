Мёнхенгладбах, Германия, , 15:53 — REGNUM Швейцарский полузащитник футбольного клуба из Мёнхенгладбаха «Боруссия» Денис Закария может перейти в туринскую команду «Ювентус». Об этом 29 января сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио на своем сайте.

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По данным источника, руководство «Ювентуса» согласовало с 25-летним футболистом условия личного соглашения и проводит переговоры с руководством «Боруссии».

Также указывается, что туринская команда предлагает за игрока €5 млн и еще €2 млн в качестве бонусов, в то же время, «Боруссия» намерена получить за хавбека € 7−8 млн.

Отметим, Денис Закария перешёл в «Боруссию» летом 2017 года и в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах немецкой Бундеслиги и смог в них отличиться двумя забитыми мячами и одним голевым пасом.