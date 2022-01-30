Москва, , 00:01 — REGNUM Первый замглавы фракции СРЗП депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести уголовную ответственность за любое применение физического насилия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Нилов Duma.gov.ru

«Хватит, хватит рубить кошке хвост по частям. Нужно признать эту ошибку и исправить немедленно. Любое насилие по отношению к гражданину Российской Федерации — это криминал, это «уголовка». Клевета, посмотрите, у нас клевета — уголовная статья, значит, там бутылку бросил пустую — уголовная статья, много каких других уголовных статей мы с вами наплодили, а вот побои — это ещё нужно доказать, что у тебя там физические какие-то последствия и так далее, и так далее. Вот эта ошибка большая, коллеги. Мы настаиваем на том, чтобы любое насилие физическое, применение кулака было уголовной статьёй», — предложил Нилов.

При этом не обязательно надо людей в тюрьму сажать, отметил парламентарий.

«Да, не сразу, может быть, в тюрьму, вот здесь уже пусть суд решает, вот 500 часов работ, убирать снег, ремонтировать там, не знаю, дороги, на песчаный карьер, и вперёд», — указал депутат.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности защиты от домашнего насилия.

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