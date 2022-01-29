Москва, , 15:49 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил Минюсту до 1 мая проанализировать закон об иностранных агентах, в том числе часть об исключении из реестра. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кремль Василий Иванов © ИА REGNUM

Минюст вместе с Генпрокуратурой и Советом по правам человека (СПЧ) должны изучить практику применения закона об иноагентах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, у СМИ-иноагентов и иноагентов-физлиц давно вызывали вопросы некоторые положения действующего законодательства, принятого Госдумой со ссылками на практику США.

На рассмотрении Госдумы уже находятся поправки, предложенные СПЧ, и Союзом журналистов России (СЖР). Законопроекты с поправками внесли депутаты от СРЗП и «Новые люди».

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