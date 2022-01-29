Москва, 29 января, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Тульский футбольный клуб «Арсенал» интересуется полузащитником московской команды футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Велес» Артуром Галояном. Об этом 29 января сообщает «Матч ТВ».

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По информации источника, также 22-летним футболистом интересуется клуб «Ростов» и самарская команда «Крыльев Советов».

Отметим, в нынешнем сезоне Артур Галоян сыграл за «Велес» в 22 матчах и отличился в них девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.