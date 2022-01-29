Пекин, , 15:40 — REGNUM Совокупные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в Китае в 2021 году составили 2,44% от общего валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на отчёт Национального бюро статистики КНР.

Сделано в Китае Martin Abegglen

В 2021 году расходы на исследования и разработки в Китае достигли нового максимума. Доля расходов на НИОКР от общего объёма ВВП в сравнении с 2020 годом выросла на 0,03 процентных пункта.

Общие расходы страны на исследования и разработки в 2021 году составили около 2,79 трлн юаней (около $441,13 млрд). В годовом исчислении расходы выросли на 14,2%. С учётом инфляции и других экономических факторов расходы Китая на НИОКР в прошлом году выросли в годовом исчислении на 9,4%.

ВВП Китая в 2021 году составил более 114 трлн юаней ($17,9 трлн). В сравнении с 2020 годов ВВП КНР вырос на 8,1% при целевом показателе правительства не менее 6%.

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