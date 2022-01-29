Североморск, Мурманская область, , 15:35 — REGNUM Тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» военно-морского флота Российской Федерации отработал приемы противовоздушной обороны главной базы Северного флота. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Северного флота России сегодня, 29 января.

Атомный крейсер «Петр Великий» Mil.ru

Сообщается, что в рамках учений с арктической экспедиционной группировкой, которое проходит под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Велики» провел учения по противовоздушной обороны главной базы Северного флота — города Североморска.

В ходе учений отрабатывались вопросы поддержания боевой готовности зенитного ракетного оружия в средств радиоэлектронной борьбы боевого корабля. Был проверен уровень подготовки боевых расчетов «Петра Великого».

Уточняется, что учения прошли прямо на базе в Североморске. По легенде учений, предполагаемый противник пытался нанести удары на корабли и штаб Северного флота. Крейсер «Пётр Велики» отражал эту атаку.

Стоит отметить, что ракетный крейсер «Пётр Великий» несет зенитно-ракетные комплексы «Форт». Это морской аналог известного сухопутного зенитно-ракетного комплекса С-300. Данный комплекс способен обеспечивать противовоздушную оборону соединения кораблей в море, а также в пунктах базирования с радиусом поражения воздушных целей до 100 километров.