Москва, , 15:28 — REGNUM Аргентинский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Эсекьель Понсе может в течение ближайшего времени перейти в состав команды «Эльче». Об этом 29 января сообщает Cazurreando.

Эсекиэль Понсе Андрей Пронин © ИА REGNUM

При этом ранее 24-летним футболистом из Аргентины интересовались такие итальянские команды, как «Венеция» и генуэзская «Дженоа».

Отметим, Эсекьель Понсе получил в октябре минувшего года травму мениска в матче «Спартака» с клубом «Наполи» в Лиге Европы (3:2) и после этого успешно перенёс операцию на колене. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2024 года.