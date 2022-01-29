Москва, , 15:20 — REGNUM Граждане Российской Федерации, которые постоянно проживают на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, могут получить право оформлять социальные выплаты через российский портал Государственных услуг. Это следует из поручения президента России Владимира Путина, данного по итогам заседанияСовета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент поручил правительству России рассмотреть вопрос о предоставлении гражданамРоссийской Федерации, проживающим в ДНР и ЛНР, возможности подачи с использованием единого российского портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории России.

Если понадобится, то правительство России должно будет разработать предложения по изменению порядка предоставления соответствующих выплат и льгот.

Ответственным за исполнение поручения назначен глава правительства России Михаил Мишустин. Доклад о выполнении поручения нужно предоставить президенту до 1 мая 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2021 года президент России Путин подписал указ о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР. Так, согласно этому указу, все выданные на территории ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров будут признаваться в России, а сами товары наравне с российскими — допускаться до государственных закупок.