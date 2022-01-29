Милан, Италия, 29 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Полузащитник миланского футбольного клуба «Интер» Стефано Сенси перешел на правах аренды в генуэзскую команду «Сампдория». Об этом 29 января сообщает пресс-служба команды из Милана.

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При этом ранее команды согласовали условия аренды 26-лнтнего футболиста и он сам также дал согласие на такой переход.

Также в нынешнем сезоне игрок принял участие только в одном матче в составе «Интера» в итальянской Серии А.

Отметим, Стефано Сенси стал игроком «Интера» летом 2019 года и перешел в миланскую команду из «Сассуоло», сначала на правах аренды, а потом полностью.