Москва, , 15:03 — REGNUM Руководство УАЗ планирует провести работу над качеством выпускаемых автомобилей и оптимизировать модельный ряд. Об этом сообщил генеральный директор ООО «УАЗ» Адиль Ширинов корпоративной газете «Панорама УАЗ».

УАЗ «Патриот» Uaz.ru

Ширинов рассказал, что в 2021 году УАЗ столкнулся с глобальным дефицитом микросхем, ухудшением экономической ситуации и другими негативными факторами. При этом предприятие выпустило за прошедший год 41 тысячу автомобилей, вплотную приблизившись к показателям допандемийного 2019 года.

Он добавил, что предприятию удалось адаптироваться к новым реалиям рынка. Поэтому производственный план на 2022 год предусматривает сохранение объёмов не ниже уровня 2021 года.

«Если говорить о перспективах завода — в планах оптимизация существующего модельного ряда, серьёзная работа над качеством автомобилей, развитие экспорта», — подытожил генеральный директор УАЗ.

Он не уточнил подробности возможной оптимизации модельного ряда. В настоящее время УАЗ выпускает автомобили внедорожники «Патриот», «Хантер», модель УАЗ «Пикап», коммерческие автомобили «Профи» и микроавтобусы семейства СГР.

Читайте ранее в этом сюжете: «Газель» осталась самым популярным малотоннажным грузовым авто в России