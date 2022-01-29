Пекин, 29 января, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Вместо товарищеского матча с национальной сборной Чехии российская женская олимпийская сборная по хоккею проведет тренировку. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе российской женской национальной хоккейной команды.

Fanny Schertzer Хоккей

«Вместо матча сборная России проведет тренировку, которая пройдет после тренировки чешской команды», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тесты на коронавирус у двух хоккеисток женской сборной России, прибывших на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, показали положительный результат.

Отметим, первый матч на Олимпиаде в Пекине российская женская сборная по хоккею должна провести 4 февраля с командой Швейцарии.