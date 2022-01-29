Норильск, Красноярский край, , 14:56 — REGNUM В Норильске Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при пожаре. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пожар в Норильске СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Квартира на улице Бауманская загорелась около 15 часов 29 января. В ходе тушения пожарные нашли обгоревшие тела двух мальчиков 3 и 5 лет с признаками отравления продуктами горения. 15-летний подросток был эвакуирован спасателями и доставлен в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам». Предварительно установлено, что в момент возгорания родители детей находились на работе. Следователи в настоящее время осматривают место происшествия.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти погибших детей, а также пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания», — отметили в управлении.

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