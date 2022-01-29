Москва, 29 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству России до 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, а также выплат им пенсий и оказания медицинской помощи. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Dmitry G Бездомный

Поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года.

Глава государства поручает правительству России подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания.

Также поручено разработать дополнительные меры поддержки тех некоммерческих организаций, которые оказывают социальную поддержку и медицинскую помощь лицам без определенного места жительства.

Поручение российского лидера должно быть исполнено до 1 мая 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время помощь лицам без определенного места жительства оказывается на основании федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан».