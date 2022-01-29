Москва, , 14:51 — REGNUM В Пекине (Китай) у президента РФ Владимира Путина из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется, с президентом Украиныи Владимиром Зеленским — тоже нет в планах, но исключить полностью этого нельзя. Об этом 29 января сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским … тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем», — сказал он РИА Новости.

В Пекине у Путина запланированы двусторонние переговоры с Си Цзиньпином и посещение церемонии открытия Игр-2022.