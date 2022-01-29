Берлин, , 14:47 — REGNUM Российский биатлонист Петр Пащенко стал вторым в гонке преследования на дистанции 12,5 км на чемпионате Европы (ЧЕ), который проходит в Арбере (Германия). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом первое место занял представитель Норвегии Сверре Аспенес, прошедший дистанцию с четырьмя огневыми рубежами за 34 минуты 2,1 секунды и допустивший три промаха.

Второй результат российского спортсмена составил +38,1 секунды отставания при пяти промахах. Третьим финишировал Лукас Фрацшер из Германии, который отстал от победителя на +53,0 секунды при шести промахах.

Отметим, второе место на первенстве Европы является для 31-летнего Петра Пащенко лучшим достижением в карьере. Чемпионат Европы по биатлону закончится 30 января.