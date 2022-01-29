Оксфорд, Великобритания, , 14:47 — REGNUM Наличие одышки у переболевших COVID-19 указывает на долгосрочные последствия болезни. Об этом передает Sky News со ссылкой на исследования ученых Оксфордского университета.

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Эксперты проверили МРТ-визуализацию легких с использованием гиперполяризованного ксенона у 36 болевших COVID-19 человек. Пациенты вдыхали ксенон, пока лежали в сканере, а ученые наблюдали за газообменом в легочных альвеолах. В итоге ксенон позволил установить, что газ плохо переносится из легких в кровоток у пациентов с «долгим ковидом» — у них появляется одышка.

Ранее врач Марина Астафьева назвала два самых частых симптома штамма «Омикрон».

»…Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные», — рассказала она.

При этом сопутствующие симптомы могут сохраняться и после выздоровления.

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