Калуга, , 14:58 — REGNUM В Калуге прокуратура проводит проверку информации по факту возможных нарушений прав ребёнка-инвалида, сообщила 29 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина.

Игрушка на окне Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По её словам, в связи с информацией, размещённой в социальных сетях, по факту возможных нарушений со стороны образовательной организации, а также сотрудника частного охранного предприятия при обращении с ребёнком-инвалидом прокуратурой Калуги организована проверка. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ситуацию с ребенком-инвалидом прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области.

«К сожалению, сегодня в 51 школе произошло недопонимание между охраной и одним из учеников. Ученика забирали из школы после уроков, а затем он вернулся в здание. Охранники просто предложили ученику пойти домой, не выяснив, почему он находится в здании. Директор уже сделал замечание охране и встретился с родителями. Ученик, к счастью, не замерз и не пострадал», — отметили в ведомстве.

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