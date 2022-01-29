В калужской школе охрана выгнала на мороз ребёнка-инвалида — прокуратура
Калуга, 29 января, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Калуге прокуратура проводит проверку информации по факту возможных нарушений прав ребёнка-инвалида, сообщила 29 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина.
По её словам, в связи с информацией, размещённой в социальных сетях, по факту возможных нарушений со стороны образовательной организации, а также сотрудника частного охранного предприятия при обращении с ребёнком-инвалидом прокуратурой Калуги организована проверка. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ситуацию с ребенком-инвалидом прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области.