Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Американская киностудия New Line Cinema наняла Джереми Слейтера для написания сценария продолжения фантастического боевика 2021 года «Мортал Комбат». Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Косплейеры по вселенной Mortal Kombat (сс) Pop Culture Geek (taken by Doug Kline)

Подробная информация о сиквеле, включая содержание фильма и ожидаемую дату выхода, не раскрывается. Слейтер известен своими сценариями к фильмам «Эффект Лазаря», «Фантастическая четвёрка» и «Тетрадь смерти». Также он работал над сериалами «Изгоняющий дьявола» и «Академия Амбрелла».

«Мортал Комбат» 2021 года стал перезапуском стартовавшей в 1995 году киносерии. Главные роли в фантастическом боевике по мотивам серии видеоигр исполнили Льюис Тан, Джессика Макнэми, Джош Лоусон и Таданобу Асано.

При бюджете в $55 млн «Мортал Комбат» собрал в прокате чуть более $85 млн. Запуск в работу сиквела при низких кассовых сборах объясняется успехом проекта на видеостриминговых сервисах. В частности, фантастический боевик стал одним из самых популярных фильмов онлайн-кинотеатра HBO Max.

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