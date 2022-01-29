New Line Cinema запустила в работу продолжение боевика «Мортал Комбат»
Вашингтон, 29 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Американская киностудия New Line Cinema наняла Джереми Слейтера для написания сценария продолжения фантастического боевика 2021 года «Мортал Комбат». Об этом сообщает электронный журнал Deadline.
Подробная информация о сиквеле, включая содержание фильма и ожидаемую дату выхода, не раскрывается. Слейтер известен своими сценариями к фильмам «Эффект Лазаря», «Фантастическая четвёрка» и «Тетрадь смерти». Также он работал над сериалами «Изгоняющий дьявола» и «Академия Амбрелла».
«Мортал Комбат» 2021 года стал перезапуском стартовавшей в 1995 году киносерии. Главные роли в фантастическом боевике по мотивам серии видеоигр исполнили Льюис Тан, Джессика Макнэми, Джош Лоусон и Таданобу Асано.
При бюджете в $55 млн «Мортал Комбат» собрал в прокате чуть более $85 млн. Запуск в работу сиквела при низких кассовых сборах объясняется успехом проекта на видеостриминговых сервисах. В частности, фантастический боевик стал одним из самых популярных фильмов онлайн-кинотеатра HBO Max.