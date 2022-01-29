Вильнюс, , 14:35 — REGNUM Минэнергетики Литвы, опасаясь возможного прекращения поставок газа из России в Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, подготовило план обеспечения энергобезопасности. Об этом пишет литовский портал 15min.lt.

«Литвой приняты стратегические решения по поводу диверсификации источников поставок природного газа и интеграции систем природного газа. СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод, который вскоре будет запущен, позволяют … обеспечивать поставки природного газа независимо от действий российской стороны…», — сказала пресс-секретарь министра энергетики Дайнюса Крейвиса Вита Раманаускайте.

План, как отмечает издание, был подготовлен в течение последних 2-х недель главой литовского минэнерго Дайнюсом Крейвисом по поручению премьер-министра Ингриды Шимоните.

Ведомство рассчитало несколько возможных сценариев, но их детали пока не разглашаются.

25 января плавучий СПГ-терминал «Газпрома» «Маршал Василевский» впервые за 2 года доставил груз в Калининград. Ряд литовских экспертов увидели в этом стремление РФ обеспечить газовую безопасность Калининградской области на случай прекращения поставок газа по трубопроводам из соседних стран.