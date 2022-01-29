Флоренция, Италия, , 14:31 — REGNUM Бразильский нападающий футбольного клуба «Базель» Артур Кабрал перешел во флорентийскую команду «Фиорентина». Об этом 29 января сообщает пресс-служба клуба из Флоренции.

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Уточняется, что 23-летний бразильский футболист будет выступать за «Фиорентину» под девятым номером.

При этом ранее стало известно, что возможностью приобретения игрока интересуется санкт-петербургская команда «Зенит».

Отметим, в нынешнем сезоне Артур Кабрал сыграл в составе «Базеля» в 18 матчах и отличился в них 14 забитыми мячами.