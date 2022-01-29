Симферополь, , 14:22 — REGNUM Недалеко от границы России неопознанный военный самолет совершил «опасный маневр» — сымитировал атаку на Севастополь. Об этом 29 января передает Avia.pro.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

Отмечается, что самолет выполнил опасный маневр «на относительно небольшом расстоянии от границы» РФ.

Воздушное судно действовала в связке с военным самолетом-разведчиком Boeing RC-135W ВВС США.

По данным Flightradar 24, самолет находился на высоте 5 тыс. метров. В воздушное пространство РФ не вторгся.